Хайнс успеет восстановиться к "Финалу четырех" Евролиги

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс сообщил, что успеет восстановиться к "Финалу четырех" Евролиги, который пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. Армейцы в полуфинале сыграют с "Реалом". В последний раз он выходил на паркет 5 апреля в игре с "Црвеной Звездой".

- Обещаю, что сыграю в "Финале четырех", - приводят "Известия" слова Хайнса. - Я чувствую себя гораздо лучше и совсем скоро приступлю к полноценным тренировкам.