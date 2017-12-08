Георгиос Барцокас: "Свою роль в победе "Химок" сыграл талант Шведа"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (77:71) отметил, что команда уверенно выглядела после первой четверти. По его словам, прекрасно сыграл защитник Алексей Швед, набравший 29 очков.

- Поздравляю команду с большой победой. Это наш второй успешный выезд после Мадрида, - приводит пресс-служба "Химок" слова Барцокаса. - Каждый матч в Евролиге очень сложен и очень важен. Сегодня мы победили, но уже забыли об этом и готовимся к следующей встрече. В первой четверти мы выглядели очень плохо, но три оставшиеся четверти мы выиграли.

Команда уверенно выглядела, но главное – мы перестали терять мячи, как в первой десятиминутке. Хорошо действовали в нападении, двигали мяч. Хотел бы особо отметить, что нам очень помог на подборе Тайлер Ханикатт, который взял семь отскоков и стал лучшим по этому показателю. В то же время вклад каждого игрока в победу был очень важным. К примеру, Андрей Зубков ни разу не промахнулся, Малькольм Томас создавал возможности для открытых бросков. И, конечно, свою роль сыграл талант нашего лидера Алексея Шведа, который прекрасно сыграл.