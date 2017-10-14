Георгиос Барцокас: "Робинсону нужно понять философию игры "Химок"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после победы над "Валенсией" (75:70) в первом матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что новичку Томасу Робинсону нужно время, чтобы привыкнуть ко многим вещам европейского баскетбола. При этом, по его словам, американец великолепно провел первый матч.

- Робинсон всего пару недель в Европе, ему нужно еще ко многому привыкнуть, где-то перестроиться, ведь он прежде не играл за пределами США, - приводит "Р-Спорт" слова Барцокаса. - Ему нужно привыкнуть к тому, как работают судьи в Европе, понять нашу философию игры. Пока у него было очень мало времени, и учитывая это, скажу, что Робинсон великолепно провел первый матч в Евролиге. Своей энергией, своим отношением к игре он за свои 15 минут на площадке очень помог нам сделать результат.