22:43 12 января | Баскетбол — Евролига

Георгиос Барцокас - о штрафе "Химок": "Не могу комментировать решение руководства клуба"

1

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после поражения от "Реала" (78:95) в матче регулярного чемпионата Евролиги не стал комментировать коллективный штраф команды на 50 процентов от месячной зарплаты. Напомним, что наказанию подверглись как игроки, так и тренеры подмосковного клуба.

– Прошу уважать это решение руководства "Химок" и не комментировать эту ситуацию, – цитирует "Р-Спорт" Барцокаса. – Я не могу прокомментировать. Единственное, что я могу сказать сейчас – нам сложно было играть сегодня.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/basketball/20180112/1131071645.html

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

lyutik

Странное решение руководства! Чем обосновано? Матч смотрел. Играли ужасно, но штрафовать - это абсолютно дестабилизирующее ситуацию решение, что-то там не ладно в клубе, похоже.

22:53 12 января