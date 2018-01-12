Георгиос Барцокас - о штрафе "Химок": "Не могу комментировать решение руководства клуба"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после поражения от "Реала" (78:95) в матче регулярного чемпионата Евролиги не стал комментировать коллективный штраф команды на 50 процентов от месячной зарплаты. Напомним, что наказанию подверглись как игроки, так и тренеры подмосковного клуба.

– Прошу уважать это решение руководства "Химок" и не комментировать эту ситуацию, – цитирует "Р-Спорт" Барцокаса. – Я не могу прокомментировать. Единственное, что я могу сказать сейчас – нам сложно было играть сегодня.