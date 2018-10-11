Георгиос Барцокас: "Матч с греками станет хорошей проверкой сил"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас в преддверии матча Евролиги против "Олимпиакоса" отметил, что встреча станет серьезной проверкой. По его словам, у команды была очень тяжелая предсезонная подготовка.
– С каком командной лучше начинать турнир? Это совершенно неважно, – цитирует Барцокаса mk.ru. – В любом случае нам предстоит встретиться с каждым соперником дважды. Главное – в каком состоянии команда подходит к определенному матчу.
– И в каком же подошли к "Оли"?
– У нас была тяжелая предсезонная подготовка. Так что матч с греками станет хорошей проверкой сил. Мы уже сыграли две игры в Единой лиге, обыграли латвийский ВЭФ и красноярский "Енисей". Но в Евролиге совершенно другие скорости. Пока что, скажу честно, мы не готовы на 100 процентов, но это ведь нормально для начала сезона, правда?
– Новички уже успели адаптироваться в коллективе?
– Я рад, что наш клуб пополнили сильные игроки в межсезонье. А для того, чтобы освоиться в команде, всегда нужно определенное время, согласитесь!
– Не спорим... "Олимпиакос" – что при этом слове вспоминается прежде всего? Какая-то яркая победа или обидное поражение?
– Я с теплотой вспоминаю время, проведенном в греческом клубе. Вместе с командой мы выиграли Евролигу, да и Межконтинентальный кубок в 2013 году. Особенно отмечу болельщиков, которые отлично поддерживали нас в каждой игре.
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https://www.mk.ru/sport/2018/10/10/glavnyy-trener-khimok-barcokas-obratilsya-k-bolelshhikam.html