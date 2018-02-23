Генеральный директор "Химок": "Надеемся получить преимущество своей площадки в плей-офф Евролиги"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов после матча Евролиги против "Панатинаикоса" (78:61) отметил, что рад тому, как химчане проявили себя в День защитника Отечества. Астахов также добавил, что его команде хочется завершить регулярный чемпионат Евролиги в первой четверке.

– День защитника Отечества, когда наши хоккеисты на Олимпиаде вышли в финал, а фигуристки выиграли золото и серебро, мы просто не могли проиграть, – цитирует ТАСС Астахова. – Это очень важная победа. Рад, что команда проявила себя как следует в этот мужской праздник.

Загадывать далеко не будем. Впереди еще очень сложные матчи. Но хотелось бы завершить регулярный чемпионат Евролиги в четверке и получить преимущество своей площадки в плей-офф.