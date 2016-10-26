"Фенербахче" победил "Жальгирис" и вместе с ЦСКА возглавил таблицу Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Фенербахче" на своей площадке нанес поражение "Жальгирису" – 82:68. По 14 очков у хозяев набрали Экпе Удо и Ян Веселы. Другой клуб из Стамбула – "Галатасарай" – в гостях уступил "Маккаби" (92:98). Самым результативным игроком встречи стал защитник израильтян Сонни Уимс, известный по выступлениям за ЦСКА.

"Црвена Звезда" дома победила "Барселону" (76:65). 21 очко на счету защитника сербов Марко Гудурича. А "Бамберг" дома уступил "Панатинаикосу" (83:84).

Для "Фенербахче" эта победа стала третьей подряд на старте регулярки. Вместе с ЦСКА турки возглавляют сводную таблицу турнира. У "Панатинаикоса" и "Црвены Звезды" по две победы и одному поражению.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" (Израиль) – "Галатасарай" (Турция) – 98:92 (18:24, 26:23, 25:18, 29:27)

"Бамберг" (Германия) – "Панатинаикос" (Греция) – 83:84 (15:20, 22:22, 26:20, 20:22)

"Фенербахче" (Турция) – "Жальгирис" (Литва) – 82:68 (28:24, 16:13, 19:19, 19:12)

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Барселона" (Испания) – 76:65 (9:16, 31:15, 20:17, 16:17)