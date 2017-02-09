21:26 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Евгений Пашутин: "УНИКС показал характер, но "Реал" оказался лучше нас"

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Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Реала" (77:81) отметил, что по ходу встречи команда потеряла концентрацию. Специалист подчеркнул, что команда показала качественную игру, но этого оказалось недостаточно.

– Мы играли, бились сегодня, показали свой характер, – цитирует "Р-Спорт" Пашутина. – Всего 8 потерь, 20 передач. В прошлых играх такого не было. Было хорошее начало, удавалось сдержать "Реал". В третьей четверти "Реал" набрал только 14 очков, это очень хороший показатель для нас. Но затем мы потеряли концентрацию и позволили сопернику допустить слишком много открытых бросков. "Реал" оказался лучше нас.

Сегодня была более качественная игра, но пока недостаточно хороша, чтобы побеждать "Реал".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170209/1116085380.html

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