Евгений Богачев: "Некоторые легионеры не отрабатывают высокие контракты"

Президент УНИКСа Евгений Богачев считает, что некоторые легионеры его клуба не отрабатывают контракты. В ближайшее время состав казанской команды будет усилен новичком, которым, скорее всего, будет иностранец.

- Сейчас мы ищем усиление, у меня на столе пачка с досье различных кандидатов, - цитирует ТАСС Богачева. - Так как скорее всего мы усилимся легионером, то кого-то из нынешних иностранцев придется "подвинуть", но это полезно. Я не буду называть фамилии, но я не вижу прыти в глазах некоторых иностранцев. Есть те, кто не отрабатывают высокие контракты.

У Пашутина есть такая особенность - упускать победные матчи в концовках. Считаю, что с "Барселоной" и "Бамбергом" мы могли выигрывать, ну а потом случились объективные причины поражений - травмы лидеров. Думаю, в следующей игре с "Фенербахче" у нас немного шансов победить, но затем, надеюсь, мы решим проблемы и начнем выигрывать.