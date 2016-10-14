Эркин Атаман: "У ЦСКА лучшая атака в Европе"

Главный тренер "Галатасарая" Эркин Атаман после матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (84:109) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист отдал должное московской команде.

– Мы достойно противостояли сопернику и показывали свою игру только в первые семь минут, – приводит официальный сайт Евролиги слова Атамана. – Что-то похожее было и в третьей четверти. Когда нам пришлось делать замены из-за усталости, начались грубые ошибки. У ЦСКА лучшее атака в Европе, они действовали как машина.