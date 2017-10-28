Димитрис Итудис: "Доволен игроками ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Эфес Пилсен" (98:80) в матче Евролиги отметил, что его команда заставила соперника потерять мяч 18 раз. По словам наставника, его подопечные хорошо справились с задачей на игру.

- Мы заставили соперника 18 раз потерять мяч, - приводит официальный сайт Евролиги слоава Итудиса. - Мы много работали над этим и здорово сыграли против талантливой команды соперника. Мы хорошо справились со своей задачей в обороне, кроме первой четверти. Нам нужно непрерывно и последовательно делать то, что мы начали. Это непросто, но я доволен своими игроками.