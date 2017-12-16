Димитрис Итудис: "ЦСКА в матче с "Маккаби" идеально провел вторую четверть"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Маккаби" (101:86) отметил, что его баскетболисты играли против самих себя. По словам наставника, армейцы идеально провели вторую четверть.

- Мы были лучше сегодня во время большей части матча, - приводит "Р-Спорт" слова Итудиса. - После первой четверти мы осознали ошибки, это были потери, провели ряд замен. Вторую четверть мы провели почти безупречно, в третьей мы начали хорошо, ушли вперед, но на стыке третьей и четвертой четвертей совершили 10 потерь. Играли против самих себя, совершали невынужденные ошибки. Вынесем уроки.

Провели хороший матч с точки зрения бросков, но должны понять, что сделали не так. В какие-то моменты не хватило концентрации. Понимаем, что должны лучше двигать мяч, особенно, что касается второй-третьей передач в атаке.