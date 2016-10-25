Димитрис Итудис: "ЦСКА необходимо снова войти в колею"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высоко оценил потенциал "Эфес Пилсена", с которым его команде предстоит встреча в рамках Евролиги. Отметим, что после двух матчей у турецкого клуба два поражения, а у армейцев две победы.

– "Эфес" – конкурентоспособная команда с хорошим потенциалом, несмотря на два поражения на старте Евролиги, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Обе неудачи были гостевыми и получились разными: "Эфес" контролировал ход матча с "Басконией", но упустил рывок хозяев на финише, а во встрече с "Олимпиакосом" ничего не мог поделать с доминирующим с первых минут соперником. Мы проанализировали игры стамбульцев, включая Суперкубок Турции против "Фенербахче", поединки внутреннего первенства и предсезонки.

Главная характеристика команды – атлетизм передней линии. Тренеры "Эфеса" используют различные сочетания Брауна, Томаса и Данстона, могут добавить габаритов при помощи Омича или мобильности с Брауном в качестве центрового. Основные созидатели команды – Грэйнджер и Эртель; Коттон помогает снайперскими качествами и, конечно, в последнее время большая роль выпала Осману. "Эфес" старается пользоваться атлетизмом игроков и любит защищаться при помощи "зоны" "1-3-1". Нам важно хорошо подготовиться и продемонстрировать реакцию после встречи с "Панатинаикосом", которую мы провели не на своем уровне. На протяжении семи дней до этого у нас не было матчей, и, наверное, это выбило нас из ритма. Необходимо снова войти в колею и показать лучшее качество баскетбола на этой неделе.