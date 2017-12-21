Димитрис Итудис: "ЦСКА не смог сдержать лидеров "Олимпиакоса" в обороне"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" (86:88) отметил, что команда уступила в этой игре в деталях. По его словам, соперник больше верил в победу, чем армейцы.

- Поздравляю "Олимпиакос" с победой. Они больше верили в нее, чем мы, - приводит пресс-служба Евролиги слова Итудиса. - Они были очень активны на подборах. Конечно, счет был почти равным, но мы упустили в мелких деталей. Одна из них - подборы в атаке. Это дало им большую уверенность в игре. Другая деталь состоит в том, что мы не смогли сдержать их лидеров в обороне.