04:00 | Баскетбол — Евролига

Димитрис Итудис: "ЦСКА боролся, но этого оказалось недостаточно"


Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от мадридского "Реала" (69:82) в выездном матче Евролиги отметил, что армейцам не нужно полагаться на игру одного баскетболиста. Также специалист остался недоволен низким процентов попаданий в кольцо у своих игроков.

– На что обратите внимание после матча?

– Сегодня мы набрали 69 очков – я четвертый год работаю с командой, но такого не припомню. Мы совершили 17 потерь при всего пяти передачах, это много. Переиграли соперника на подборе, но попадали с очень низким процентом. И двухочковые, и трехочковые. В такой игре нужно бросать – как вы будете набирать результативные передачи, не бросая?

– В удачной третьей четверти вы сделали упор на оборону?

– Это настрой не только на третью четверть. Я прошу игроков настраиваться на всю игру, проявлять характер. Этого сегодня не хватало. Конечно, мы планировали, прежде всего, обороняться – соперник набрал только 11 очков, проиграл нам щиты. Мы в эти минуты действовали гораздо лучше как команда, пусть у "Реала" и не было двух сильных игроков. Защита была на первом месте, а уже потом мы набирали очки тут и там. Но в четвертой четверти снова начали плохо действовать в созидании, совершать много потерь, а соперник нас за это наказывал легкими бросками.

– Можете ли выделить положительные моменты? Например, игру Уилла Клайберна?

– Мы показали, что можем бороться, но этого оказалось недостаточно. Пробовали разные варианты. Клайберн может, владея мячом, создавать шансы для партнеров. Но нельзя полагаться только на одного игрока. (Антон БАБОШИН)

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