Деян Радоньич: "Црвена Звезда" играла с ЦСКА достойно"

Главный тренер "Црвены Звезды" Деян Радоньич после матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (80:102) подчеркнул, что его команда провела встречу достойно. Специалист отдал должное москвичам.

– ЦСКА играл здорово с первых минут, особенно в нападении, – приводит "Р-Спорт" слова Радоньича. – Они смазали последнюю "трешку" в первой четверти, но попали первые семь дальних бросков. Во второй половине они продолжили играть здорово, держали темп и контролировали ход игры. Считаю, мы играли достойно, но этого недостаточно, когда в соперниках одна из лучших европейских команд.