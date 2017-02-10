02:47 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Деян Радоньич: "Црвена Звезда" играла с ЦСКА достойно"

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Главный тренер "Црвены Звезды" Деян Радоньич после матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (80:102) подчеркнул, что его команда провела встречу достойно. Специалист отдал должное москвичам.

– ЦСКА играл здорово с первых минут, особенно в нападении, – приводит "Р-Спорт" слова Радоньича. – Они смазали последнюю "трешку" в первой четверти, но попали первые семь дальних бросков. Во второй половине они продолжили играть здорово, держали темп и контролировали ход игры. Считаю, мы играли достойно, но этого недостаточно, когда в соперниках одна из лучших европейских команд.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170209/1116092763.html

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