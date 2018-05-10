Де Коло – в первой символической пятерке Евролиги сезона-2017/18

Евролига на официальном сайте представила первую символическую пятерку турнира в сезоне-2017/18. В этот список вошел защитник ЦСКА Нандо де Коло.

Помимо французского игрока армейцев в пятерку включены защитники Ник Калатес ("Панатинаикос") и Лука Дончич ("Реал"), а также форварды Торнике Шенгелия ("Баскония") и Ян Веселы ("Фенербахче").

Отметим, что Евролига объявит состав второй символической пятерки позднее.

Для де Коло попадание в первую пятерку игроков Евролиги стало третьим в карьере. В общей сложности он входил в различные символические сборные этого турнира четыре раза. Француз занимает второе место по средней результативности в этом розыгрыше Евролиги, набирая по 16,9 очка за игру. По этому показателю он уступает только защитнику "Химок" Алексею Шведу (21,7 очка).

ЦСКА сыграет в "Финале четырех" Евролиги, который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая. В 1/2 финала амрейцы встретятся с "Реалом", а "Жальгирис" сыграет с "Фенербахче".