Де Коло – в первой символической пятерке Евролиги сезона-2017/18

Евролига на официальном сайте представила первую символическую пятерку турнира в сезоне-2017/18. В этот список вошел защитник ЦСКА Нандо де Коло.
Помимо французского игрока армейцев в пятерку включены защитники Ник Калатес ("Панатинаикос") и Лука Дончич ("Реал"), а также форварды Торнике Шенгелия ("Баскония") и Ян Веселы ("Фенербахче").
Отметим, что Евролига объявит состав второй символической пятерки позднее.
Для де Коло попадание в первую пятерку игроков Евролиги стало третьим в карьере. В общей сложности он входил в различные символические сборные этого турнира четыре раза. Француз занимает второе место по средней результативности в этом розыгрыше Евролиги, набирая по 16,9 очка за игру. По этому показателю он уступает только защитнику "Химок" Алексею Шведу (21,7 очка).
ЦСКА сыграет в "Финале четырех" Евролиги, который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая. В 1/2 финала амрейцы встретятся с "Реалом", а "Жальгирис" сыграет с "Фенербахче".
Thanks @EuroLeague and big thank you to my teammates, coaches and CSKA ;) @cskabasket pic.twitter.com/gkmeFMPnrc– Nando De Colo (@NandoDeColo) 10 мая 2018 г.
- Баскония
- Реал (Баскетбол)
- Химки (Баскетбол)
- ЦСКА (футбол)
- Фенербахче (Баскетбол)
- Алексей Швед
- Панатинаикос (Футбол)
- Евролига
- Нандо де Коло