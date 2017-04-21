"Дарюшафака" сравняла счет в серии с "Реалом"

Во втором матче серии 1/4 финала "Дарюшафака" обыграла "Реал" со счетом 84:80. Счет в серии стал равным – 1:1.
Евролига
1/4 финала
"Реал" (Испания) – "Дарюшафака" (Турция) – 80:84 (19:22, 19:22, 30:22, 12:18)
Р: Льюль (22), Айон (16).
Д: Уонамэйкер (21), Уилбекин (17), Жижич (17), Клайберн (13).
Счет в серии: 1-1.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
савич
Все объясняется просто.Греки и испанцы не хотят ехать в Стамбул. Как болельщики, так и игроки. СТОПУДОВО!!!
17:02 22 апреля
Армеец-1
А что касается поддержки клуба болельщиками, то тут я полностью согласен с Иудисом. Более того, те ряженые (и не ряженые) молчуны, 80% которых в зале, могли бы открыть свой рот и "потопить" за команду, раз уж они пришли якобы поддержать ЦСКА!!!!(((((
12:58 22 апреля
vinnipuh2
Как отличаются комментарии о ЦСКА и всех остальных. ЦСКА выигрывает оба матча, но в комментариях море страданий, а проигрывают два явных фаворита, так хвалят соперников. Итудис был прав на счет болельщиков.
11:34 22 апреля
Don Miguel
Интересный может получиться компот: в Ф4 в Турции могут оказаться 3 турецкие команды!
09:47 22 апреля
FINIX
Удивительно. ЦСКА с такой невнятной игрой оказался единственным, кто выиграл оба домашних матча. А Блатту очередной респект и уважуха, подтвердил свой тренерский класс.
09:06 22 апреля
Stena
Честно скажу - больше всех команд из оставшихся боюсь что Дарюшафаку. Ибо надеюсь на ЦСКА, но помню Маккаби. ЛУчше бы они на фиг вылетели ...
08:20 22 апреля
Спам
Блатт, достойно! Вот это тренер, а не тренеришко
06:54 22 апреля
bo84
Да-да-да! 1-1 - тренер у которого самым главным всегда было движение игроков без мяча, ожидаемо переиграл медленный реал. Но самое главное даже не пристонская защита, а умение приспособиться к текущему составу игроков, 40-минутный прессинг с бесконечной ротацией - мне сложно объяснить попроще. ДАРЮШАФАКА попадет в финал и выйграет там. Я просто так чувствую...главное чувствовать, ага.. ЗЫ Блатт - велик. =)
01:15 22 апреля