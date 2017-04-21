"Дарюшафака" сравняла счет в серии с "Реалом"

Во втором матче серии 1/4 финала "Дарюшафака" обыграла "Реал" со счетом 84:80. Счет в серии стал равным – 1:1.

Евролига

1/4 финала

"Реал" (Испания) – "Дарюшафака" (Турция) – 80:84 (19:22, 19:22, 30:22, 12:18)

Р: Льюль (22), Айон (16).

Д: Уонамэйкер (21), Уилбекин (17), Жижич (17), Клайберн (13).

Счет в серии: 1-1.