ЦСКА дома разгромил "Црвену Звезду"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил "Црвену Звезду" – 102:80. Самым результативным игроком встречи стал французский защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 25 очков. Подопечные Димитриса Итудиса одержали 16-ю победу в 22 встречах и по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 102:80 (33:26, 25:20, 19:18, 25:16)

ЦСКА: Де Коло (25), Курбанов (18), Теодосич (16).

Црв: Митрович (16), Дженкинс (12).

9 февраля. Москва. "УСК ЦСКА".