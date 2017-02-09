22:47 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА дома разгромил "Црвену Звезду"

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ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил "Црвену Звезду" – 102:80. Самым результативным игроком встречи стал французский защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 25 очков. Подопечные Димитриса Итудиса одержали 16-ю победу в 22 встречах и по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 102:80 (33:26, 25:20, 19:18, 25:16)

ЦСКА: Де Коло (25), Курбанов (18), Теодосич (16).

Црв: Митрович (16), Дженкинс (12).

9 февраля. Москва. "УСК ЦСКА".

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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diskmen

Болельщики Спартака виноваты в поражении Црвены Звезды.Не поддержали своих братьев вот и результат.Армейцы по праву были сильнее.

22:52

Helicopter

Долги надо возвращать. А тут и 100%.

22:50

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