ЦСКА дома разгромил "Црвену Звезду"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил "Црвену Звезду" – 102:80. Самым результативным игроком встречи стал французский защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 25 очков. Подопечные Димитриса Итудиса одержали 16-ю победу в 22 встречах и по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 102:80 (33:26, 25:20, 19:18, 25:16)
ЦСКА: Де Коло (25), Курбанов (18), Теодосич (16).
Црв: Митрович (16), Дженкинс (12).
9 февраля. Москва. "УСК ЦСКА".
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
diskmen
Болельщики Спартака виноваты в поражении Црвены Звезды.Не поддержали своих братьев вот и результат.Армейцы по праву были сильнее.
22:52
Helicopter
Долги надо возвращать. А тут и 100%.
22:50