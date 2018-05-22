Борис Соколовский: "Дончич готов к новому шагу в своей карьере"

Экс-главный тренер сборной России Борис Соколовский высоко оценил уровень игры словенца Луки Дончича в "Финале четырех" Евролиги. Баскетболист "Реала" был признан MVP решающей стадии турнира.

- Дончич – бриллиант европейского баскетбола, – цитируют "Известия" Соколовского. – То, как он действовал в "Финале четырех", где все игроки находятся под колоссальным давлением, говорит, что он готов в новому шагу в своей карьере. Могу сказать, что в России тоже есть много талантливых баскетболистов, которые при должном уровне доверия могли бы повторить успехи Дончича. Увы, наши топ-клубы не часто подпускают своих воспитанников к основной команде, не говоря уже об игровом времени.