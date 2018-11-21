Боломбой впервые сыграет за ЦСКА

Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой может официально дебютировать за армейцев в сегодняшнем матче Евролиги против "Жальгириса".

Игрок с августа тренируется с командой, но пока принимал участие лишь в предсезонных матчах.

13 ноября 24-летний баскетболист с украинскими и конголезскими корнями получил российское гражданство и также может выступать за сборную России. Дебют за национальную команду ожидается 30 ноября в матче против Финляндии в рамках квалификации ЧМ-2019. (Игорь Барышев)