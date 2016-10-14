22:40 14 октября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Артем Параховский: "Потенциал у УНИКСа есть, нужно его использовать"

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Центровой УНИКСа Артем Параховский после поражения от "Барселоны" в матче Евролиги (63:69) отметил, что его команда потеряла концентрацию в конце встречи. Тем не менее, он уверен, что не нужно опускать руки, а продолжать работать.

- Мы потеряли концентрацию, - цитирует "Р-Спорт" Параховского. - Видимо, посчитали, что матч выигран за пять минут до конца. Соперник наказал нас за это. Стали делать поспешные броски, не успевали в защите. Это привело к поражению. Мы не будем складывать руки. Сезон длинный. Потенциал у нас есть, будем его использовать.

Наварро – лидер "Барселоны". Мы это знали. Он может 39 минут ничего не делать, а потом набрать 20 очков за минуту. Наварро есть Наварро.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161014/1110777838.html

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