Андрей Ватутин: "Не устали ли приезжать на "Финал четырех"? Хотелось, чтобы это продолжалось бесконечно"

Глава ЦСКА Андрей Ватутин доволен, что его команда каждый год участвует в "Финале четырех" Евролиги и отметил, что ждет встречи с экс-игроком армейцев Милошем Теодосичем в Белграде.

– В будущем регулярный чемпионат будет еще более напряженным. Как относитесь к расширению Евролиги до 18 команд?

– Пока ничего не меняется, календарь остается прежним. А о том, что будет через сезон, поговорим потом.

– Не устали каждый год в мае приезжать на "Финал четырех"?

– Нет, мне это нравится и хотелось, чтобы это продолжалось бесконечно. Думаю, болельщики ЦСКА в этом солидарны с президентом клуба. "Финал четырех" это возможность повидать многих людей за короткий промежуток времени. Белград – отличный баскетбольный город. С нетерпением жду встречи вечером с Милошем Теодосичем. (Антон БАБОШИН)