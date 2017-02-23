Андрей Ватутин: "ЦСКА было важно победить 23 февраля"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после победы армейцев в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги над "Маккаби" (93:81) подчеркнул, что в этот день красно-синим было важно обыграть соперника. По его словам, это обусловлено тем, что ЦСКА представляет армейское общество.

- Мне была бы также приятна победа, случись она 22 февраля, например, но важно и вдвойне приятно победить в День защитника Отечества, ведь мы являемся армейским коллективом, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Сегодня были моменты, когда игроки, способные служить не только в российской армии, но и в американской, например, проявляли бойцовские качества. Именно этим ЦСКА славится.