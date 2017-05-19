"Зоркий" и "Строитель" вернулись в суперлигу

"Зоркий" в сезоне-2017/18 будет выступать в суперлиге, сообщает официальный сайт ФХМР. Красногорцы из-за финансовых трудностей были близки к расформированию в 2015 году, а сезон-2016/17 провели в высшей лиге. Клуб трижды выигрывал чемпионат страны - в 1979, 1992 и 1993 году, побеждал в Кубке чемпионов (1992) и Кубке мира (1990, 2012).

Также в суперлигу вернется "Строитель", ставший победителем высшей лиги в минувшем сезоне. Подтвердить свое участие в чемпионате России-2017/18 клубы должны до 10 июня.

Сколько команд будет выступать в следующем сезоне и какие покинут элиту, пока не уточняется. Сразу у трех клубов имеются крупные задолжености по оплате взносов. Стала известна дата проведения матча за Суперкубок России – действующий чемпион страны "СКА-Нефтяник" сыграет с обладателем Кубка России "Байкалом-Энергией" 3 декабря.