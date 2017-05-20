Владимир Янко: "Смена Мяуса на Юрьева - взвешенное и разумное решение"

Глава тренерского совета ФХМР, бывший наставник сборной России Владимир Янко назвал разумным решение назначить Михаила Юрьева на пост главного тренера национальной команды. Специалист, ставший со "СКА-Нефтяником" чемпионом России, сменил в этой должности Сергея Мяуса.

Мяус возглавил сборную России незадолго до старта ЧМ-2015, сменив как раз Юрьева. Под его руководством команда выигрывала чемпионаты мира в 2015 и 2016 годах, а на ЧМ-2017 россияне в финале уступили Швеции. Юрьев выигрывал с Россией ЧМ-2013 и 2014.

- Это абсолютно нормальная ситуация - смена главного тренера, это важный шаг по созданию новой сборной России, - цитирует "Р-Спорт" Янко. - Это взвешенное и разумное решение. Сергей Мяус в определенный момент сделал все от него зависящее, сделал все, что мог. И ведь мы сейчас отдаем сборную не в непонятные руки, а тем людям, которые тоже дважды выигрывали чемпионаты мира. Они молодые и талантливые ребята и доказали свою силу - хабаровский "СКА-Нефтяник", который тренирует Юрьев, в этом году стал чемпионом страны. И он создал хорошую команду.