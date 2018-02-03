Сергей Мяус: "Игроки сборной России учли особенности Финляндии"

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус отметил, что игроки сборной России перед полуфинальном матчем чемпионата мира с Финляндией учли особенности игры соперника в групповом турнире и заслуженно добились победы (8:2).

- Рад, что игроки сборной России учли особенности матча группового этапа против команды Финляндии, хоккеисты прибавляют от игры к игре, - цитирует ТАСС Мяуса. - Молодцы, что сразу вкатились в первый тайм, забили быстрые голы и довели результат до победы. После четвертьфинального встречи эксперты говорили - если россияне забьют быстрые голы, то соперник не будет сопротивляться. Так и произошло.



