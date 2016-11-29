"Родина" и "Енисей" одержали победы

"Родина" на своем льду переиграла "Старт" в матче чемпионата России. В других встречах "Волга", "Байкал-Энергия", "СКА-Нефтяник" и "Енисей" одержали выездные победы.

Суперлига

Группа Запад

"Родина" (Киров) - "Старт" (Нижний Новгород) - 4:1 (1:0)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Волга" (Ульяновская область) - 3:4 (2:3)

Группа Восток

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 5:11 (3:3)

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 0:7 (0:3)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Енисей" (Красноярск) - 4:5 (2:3)