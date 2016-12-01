Президент "Кузбасса" резко ответил на критику сдвоенных матчей со стороны Ломанова-старшего

Президент "Кузбасса" Андрей Сельский в резкой форме ответил на слова главного тренера "Енисея" Сергея Ломанова-старшего по поводу практики сдвоенных матчей. Накануне после поражения от кемеровского клуба в чемпионате России (3:7) наставник красноярцев раскритиковал практику так называемых "сдвоенных" матчей, по которой с этого сезона клубы проводят два очных поединка в течение двух дней.

– Откровенно говоря, много ворчанья со стороны Ломанова по поводу сдвоенных матчей. Отмечу, что исполком ФХМР единогласно принял подобное решение, голосовал "за" и директор красноярского клуба Валерий Кузовов, – цитирует официальный сайт "Кузбасса" Андрея Сельского. – Кстати, на встрече с помощником Президента России, курирующим спорт, и губернатор Красноярского края предлагал увеличить количество матчей в чемпионате страны. Уверен, это абсолютно правильное решение: чтобы сохранить вид спорта, командам суперлиги надо играть как можно больше. Рассматривали несколько вариантов, один из них – турнир в четыре круга. Но это очень затратная схема, и в этом случае потеряли бы еще несколько клубов.

Нынешний сезон убедительно подтверждает целесообразность спаренных матчей. Вопреки прогнозам скептиков, интерес к повторным встречам не падает, а возрастает: болельщиков привлекают непредсказуемые, остросюжетные поединки, вызывающие массу разнообразных эмоций.

Нет оснований говорить и об эпидемии травм игроков из-за сдвоенных матчей, о чем постоянно твердит Сергей Иванович. Да и вряд ли здесь можно усмотреть взаимосвязь: хоккеист попадает в лазарет, как правило, из-за слабой функциональной подготовки.

А вообще самый продуктивный вариант: внести конкретные предложения, нацеленные на развитие русского хоккея, переживающего сегодня не лучшие времена. Понятно, это гораздо сложнее, но и значительно полезнее постоянной и зачастую огульной критики, вызывающей закономерные вопросы: что предлагаете, Сергей Иванович, для выживания и, возможно, процветания любимого вида спорта?