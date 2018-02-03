Михаил Юрьев: "Говорил, что финны вполне могут побороться за выход в финал"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев после победы на командой Финляндии (8:2) в полуфинале чемпионата мира пожелал дальнейшего прогресса игрокам соперника.

– Хотелось бы поблагодарить коллегу (Антти Парвиайнена) за полуфинальный матч, – цитирует ТАСС Юрьева. – Еще раз хочу отметить их уровень игры на данном турнире и пожелать дальнейшего прогресса и профессионального роста. Я перед началом турнира говорил, что финны ни в коем случае не аутсайдер и вполне могут побороться за выход в финал. Что касается сборной России, то ребята выполнили установку, сыграли без штрафа и добились победы.