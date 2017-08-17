12:46 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Мутко: "Сделаем все, чтобы российская легкая атлетика вскоре была восстановлена"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что российская сторона сделает все необходимое, чтобы членство ВФЛА в ИААФ было восстановлено  в ближайшее время. По его мнению, выступление рссийских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне можно назвать достойным.

- Мы подвели итоги того, что обсуждалось на конгрессе, - цитирует ТАСС Мутко. - Федерация работает, будем делать все, чтобы она в ближайшее время была восстановлена.

Также он оценил результаты российских атлетов на чемпионате мира в Лондоне. Россияне, выступавшие на мировом первенстве в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей (одна золотая и пять серебряных наград).

После такого перерыва, отсутствия у многих нужной соревновательной практики, конкурентной среды им было сложно сразу выступить на таком уровне. Команда выступила достойно, сейчас надо спокойно завершить сезон.

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http://tass.ru/sport/4487615

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