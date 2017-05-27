Виталий Мутко: "Клишина способна на большее, она должна прыгать за семь метров"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что прыгунья в длину Дарья Клишина способна показывать лучшие результаты и должна прыгать за семь метров, поскольку конкуренция на данный момент на международных соревнованиях начинается именно с этой отметки.

Россиянка на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине заняла четвертое место с результатом 6 метров 70 сантиметров. После она отметила, что призовое место на чемпионате мира-2017 в Лондоне может обеспечить только прыжок за семь метров.

- Даша должна прыгать за семь метров, потому что конкуренция сегодня начинается в районе семи метров, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У Даши есть результаты и лучше, она способна показывать лучшие результаты.

Для начала сезона четвертое место, может быть, и неплохо, но это такой вид спорта, в котором ты не должен опускаться ниже определенного уровня. Хочу пожелать Даше успехов и надеюсь, что к чемпионату мира в Лондоне она добавит, и мы увидим еще более высокие результаты.