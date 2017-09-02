Вице-президент ВФЛА назвал удивительным выступление Ласицкене в этом сезоне

Первый вице-президент ВФЛА, олимпийский чемпион 2008 года Андрей Сильнов пожелал прыгунье в высоту Марии Ласицкене успехов в будущем. В завершившемся сезоне россиянка одержала 18 побед на 18 стартах.

Напомним, накануне завершился финал "Бриллиантовой лиги". Ласицкене и Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 метров с барьерами, одержали победы. Прыгунья в длину Дарья Клишина стала седьмой, а прыгунья с шестом Анжелика Сидорова – десятой.

– Маша идет вне конкурса, она настоящий боец. 18 побед – это просто удивительно, – цитирует "Р-Спорт" Сильнова. – Пожелаем ей успехов в дальнейшем, чтобы она с тем же усердием и рвением двигалась дальше. А Сергею нужно было разбежаться. Я знаю это по себе, что это такое, когда нужно было распрыгаться. Сергей молодец!

У Даши было больше стартов, и сейчас она просто не попала, но все равно она прилично выступила. Что касается Анжелики Сидоровой, то бывают такие моменты, когда не всегда попадаешь. Сегодня плохо, а завтра – хорошо, как говорится. Нельзя говорить, что она свое отпрыгала, она молодая девочка, которая еще может себя проявить и показать.