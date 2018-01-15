ВФЛА отправила в ИААФ заявки четырех спортсменов на допуск к соревнованиям

Руководитель пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила о том, что организация отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) заявки четырех российских спортсменов на допуск к международным соревнованиям. По ее словам, суммарно ВФЛА отправила 42 заявки.

– Сегодня в ИААФ были отправлены четыре заявки от российских легкоатлетов на участие в международных стартах, – приводит "РИА Новости" слова Юхаревой. – Заявки по обычной схеме направлены от Дмитрия Семенова, Марии Павловой, Марии Аглицкой и Константина Толоконникова. Суммарно подано уже 42 обычные заявки.

Напомним, что в 2017 году 47 россиян получили допуск ИААФ к международным стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном – из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступали 19 россиян.