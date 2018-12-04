ВФЛА необходима поддержка спонсоров и государства для восстановления в IAAF

Всероссийской федерации легкой атлетики необходима поддержка спонсоров и государства для восстановления членства в ИААФ. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Санкции, в частности, не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом.

Согласно заявлению ИААФ, решение о продлении отстранения основано на невыполнении двух критериев - невыплате штрафа 2,7 млн долларов и отсутствию доступа экспертов ВАДА к допинг-пробам московской лаборатории.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года. В июне 2016 года отдельным атлетам было разрешено участвовать в соревнованиях.

- Это прискорбные новости. Многие молодые спортсмены, которые сейчас готовятся выступать на самом высоком уровне, никоим образом не причастны к тем допинговым проблемам, которые были, - сказал Свищев. - Что касается критериев, то сумма 2,7 млн долларов - достаточно приличная, здесь должны быть спонсоры или партнеры, которые помогут. Конечно, тут необходима и государственная поддержка, без нее никуда. Допуска к пробам лаборатории ждёт не только ВФЛА, но и ряд других организаций, хотя федерация по факту не имеет отношения к доступу в лабораторию. В любом случае, будем надеяться на то, что рано или поздно все критерии будут выполнены.

ИААФ в девятый раз отказалась восстанавливать ВФЛА