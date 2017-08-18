ВФЛА не видит смысла в подаче апелляции на решение CAS отменить результат Пятых на ЧМ-2007

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отметил, что организация не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать результат российской легкоатлетки Анны Пятых на чемпионате мира 2007 года. Ранее стало известно, что Пятых, выступающая в тройном прыжке, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

– Мы не видим смысла в подаче апелляции на это решение, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина.

Аннулируются результаты Пятых на периоды 31 августа 2007 года и с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года. Таким образом, она не получит бронзу ЧМ-2007 в Осаке, которая должна была ей отойти после дисквалификации за допинг гречанки Хрисопии Деветци.