ВФЛА не получала новых списков подозреваемых употреблении допинга от ИААФ

Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева сообщила, что в федерацию не поступало новых списков от ИААФ, в которых содержатся фамилии подозреваемых в употреблении допинга. По словам представителя организации, если документы и будут направлены, то только после наступления 2018 года.

Напомним, 14 декабря ВАДА направило в международные федерации, МОК и МПК информацию из базы данных Московской антидопинговой лаборатории о проведенных допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года. В них могут быть указаны данные о подмене результатов допинг-тестирования.

- Никакой новой информации от ИААФ к нам не приходило, - цитирует ТАСС Юхареву. - Если что-то и есть, то вряд ли до конца года мы эти документы получим, потому что в Европе сейчас наступили рождественские каникулы.