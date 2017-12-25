ВФЛА назвала Шубенкова и Ласицкене лучшими спортсменами года

ВФЛА назвала лучшим спортсменом 2017 года барьериста Сергея Шубенкова, который в минувшем сезоне был лучшим в финале "Бриллиантовой лиги" и занял второе место на чемпионате мира в Лондоне. Лучшей спортсменкой признана прыгунья в высоту Мария Ласицкене, одержавшая в 2017 году 18 побед подряд на различных турнирах, включая чемпионат мира и финал "Бриллиантовой лиги".

Лучшим тренером признан наставник Ласицкене Геннадий Габрилян. В номинации "Прорыв года" лучшими стали метатель молота Валерий Пронкин и ходок Сергей Широбоков.