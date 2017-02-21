10:33 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА направила в ИААФ заявки Соломатина, Макаренко, Шестопалова и Головина

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ВФЛА направила в ИААФ заявки на участие в международных турнирах от четырех российских спортсменов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на референта международным вопросам ВФЛА Марию Трущенкову. Ими стали Дмитрий Соломатин, Артем Макаренко, Феликс Шестопалов и Алексей Головин. По ее словам, ни один из этих четырех атлетов не претендует на участие в чемпионате Европы, который пройдет 3 - 5 марта в Белграде. 

Россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены. Они не могут выступать под российским флагом в связи с исключением ВФЛА из ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА о допинге в российской легкой атлетике.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170221/1116657532.html

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