Валентин Балахничев: "Было сложно ждать от CAS объективности"

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев рассказал, что решение CAS оставить его пожизненную дисквалификацию в силе было ожидаемым. По его словам, сложно рассчитывать на объективность суда, если одним из арбитров выступает член ИААФ (Международной ассоциации легкоатлетических федераций).

Напомним, что комитет по этике ИААФ в январе 2016 года принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея ИААФ, Алексея Мельникова и сына экс-президента ИААФ Папы Массаты Диака.

– Я ожидал такое решение еще несколько месяцев назад, – сказал Балахничев. – Непонятно, почему они тянули с официальным объявлением. Насколько я понимаю, господин Белов, который работает в ИААФ, является арбитром CAS. Как в этой ситуации можно было надеяться на объективность, на независимый суд? И там примерно 90 процентов людей так или иначе имеет отношение к спорту. Это же узкий мир. Конечно, я надеялся на объективное рассмотрение, но сложно было его ожидать.

– Что планируете делать после такого решения CAS?

– А, по сути, делать дальше-то и нечего. Что можно сделать в данном случае? Сейчас с юристом посмотрим, правильно ли были приняты процедурные решения. Этот суд, который является окончательным, рассматривает не состав преступления, а были ли нарушены процедурные вопросы или нет. Наверняка все процедуры соблюдены. Собрались, проголосовали, помахали руками, получили деньги и остались довольны. Кстати, идти в CAS не такое уж и дешевое удовольствие.

Все бессмысленно, когда дела рассматриваются в такого рода судах, созданных специально под себя, под МОК (Международный олимпийский комитет), под ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Вы хоть раз слышали, чтобы решение CAS было принято пропив МОК или ВАДА? Я никогда не слышал. Конечно, я отношусь к решению печально, но я должен это принять. Будем смотреть. Если есть какие-либо ошибки, будем за них цепляться. (Павел ГУРЕВИЧ)