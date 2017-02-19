В понедельник еще ряд легкоатлетов вернут олимпийские медали

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что несколько российских легкоатлетов в понедельник вернут олимпийские медали, которых были лишены за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает ТАСС, готовы вернуть медали Наталья Антюх и Александра Федорива, которые лишились наград из-за допинговых нарушений своих партнеров по эстафетным командам. Ранее награду вернул только бегун Антон Кокорин.

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов российские легкоатлеты должны вернуть 23 медали.