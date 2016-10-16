18:37 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В перестрелке убита дочь Тайсона Гэя

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Убита 15-летняя дочь трехкратного чемпиона мира в спринтерском беге Тайсона Гэя, информирует NBC News. Это произошло в перестрелке возле одного из ресторанов Лексингтона (США, штат Кентуки). Девочка получила огнестрельное ранение в шею, врачам ее спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Напомним, что личный рекорд 34-летнего Гэя на дистанции 100 м составляет 9,69 секунды, что является вторым результатом на стометровке в истории - быстрее бежал только рекордсмен мира ямаец Усэйн Болт.


 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Termin79

vasyan, а при чем тут твой коммент, даун?

19:06

vasyan

Termin79, причем тут демократия олень?

19:00

РусланИ

жаль. погибнуть в 15 лет...

19:00

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