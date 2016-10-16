В перестрелке убита дочь Тайсона Гэя

Убита 15-летняя дочь трехкратного чемпиона мира в спринтерском беге Тайсона Гэя, информирует NBC News. Это произошло в перестрелке возле одного из ресторанов Лексингтона (США, штат Кентуки). Девочка получила огнестрельное ранение в шею, врачам ее спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Напомним, что личный рекорд 34-летнего Гэя на дистанции 100 м составляет 9,69 секунды, что является вторым результатом на стометровке в истории - быстрее бежал только рекордсмен мира ямаец Усэйн Болт.
Termin79
vasyan, а при чем тут твой коммент, даун?
19:06
vasyan
Termin79, причем тут демократия олень?
19:00
РусланИ
жаль. погибнуть в 15 лет...
19:00