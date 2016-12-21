В обновленном пуле допинг-тестирования ИААФ появились 12 новых фамилий российских легкоатлетов

Новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в декабре пополнился фамилиями еще 12 российских спортсменов, информирует пресс-служба организации. В пуле этого месяца находятся 52 атлета из России. Если сравнивать этот список с ноябрьским, то количество спортсменов увеличилось на три человека.

Выбыли из пула девять легкоатлетов - Мария Абакумова, Анна Чичерова, Эльмира Алембекова, Иван Носков, Антонина Кривошапка, Александр Хютте, Роман Емельянов, Анися Кирдяпкина и Светлана Васильева.

Включены в декабрьский пул ИААФ 12 легкоатлетов - Тимофей Чалый, Ксения Аксенова, Елена Коробкина, Денис Кудрявцев, Вера Рудакова, Алена Мамина, Анастасия Калина, Виктор Бутенко, Дмитрий Тарабин, Илья Мудров, Даниил Цыплаков и Алексей Федоров.

Каждый из них обязан соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении. Спортсмены из пула ИААФ могут быть проверены по решению организации в любой момент.