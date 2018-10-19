13:18 | Легкая атлетика

"В кои-то веки выступаем под российским флагом". Кочанова объяснила свои косички с триколором

Мария Кочанова. Фото teamrussia.pro
Мария Кочанова. Фото teamrussia.pro
Обсудить
0

Российская прыгунья в высоту Мария Кочанова рассказала, почему выступала на юношеской Олимпиаде с лентами цветов флага страны в косичках. На Играх в Буэнос-Айресе Кочанова завоевала серебро.

– В кои-то веки выступаем под российским флагом – вот и решили воспользоваться случаем, - цитирует teamrussia.pro Кочанову. 

Напомним, что российские легкоатлеты вынуждены выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА.

Олимпийская команда России выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады огромным отрывом. На счету россиян 59 медалей: 29 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых.

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/news_yog/snova-pod-natsionalnym-flagom/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...