"В кои-то веки выступаем под российским флагом". Кочанова объяснила свои косички с триколором

Российская прыгунья в высоту Мария Кочанова рассказала, почему выступала на юношеской Олимпиаде с лентами цветов флага страны в косичках. На Играх в Буэнос-Айресе Кочанова завоевала серебро.

– В кои-то веки выступаем под российским флагом – вот и решили воспользоваться случаем, - цитирует teamrussia.pro Кочанову.

Напомним, что российские легкоатлеты вынуждены выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА.

Олимпийская команда России выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады огромным отрывом. На счету россиян 59 медалей: 29 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых.