Усэйн Болт: "Знаю, что я чист, и ни о чем не беспокоюсь"

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отметил, что абсолютно не причастен к допингу. По его словам, он много тренировался, чтобы добиться своих успехов.



– Я не обращаю внимания на подобные вещи, – цитирует Болта Sporting News. – Я прекрасно понимаю, что после стольких лет побед кто-то обязательно заговорит на эту тему. Однако я знаю, что много тренировался для того, чтобы добиться успеха, а теперь наслаждаюсь им. Я не позволю никому испортить мое наслаждение. Знаю, что я чист, и ни о чем не беспокоюсь.