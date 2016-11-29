18:04 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Усэйн Болт: "За употребление допинга нужно дисквалифицировать пожизненно"

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Девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт считает, что спортсмены, употребляющие допинг, должны наказываться пожизненной дисквалификацией. По его мнению, с введением данной меры наказания количество допинговых скандалов уменьшилось.

- В настоящее время проводится отличная работа по выявлению спортсменов, употребляющих запрещенные препараты, – цитирует BBC Болта. – Это и является причиной того, что случается допинговых скандалов много. Всегда считал, что спортсмены, попавшиеся на применении допинга, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Таких людей нужно убирать из спорта.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ну, если только допинг не случайно попал в организьмъ.

18:13

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