Усэйн Болт: "За употребление допинга нужно дисквалифицировать пожизненно"

Девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт считает, что спортсмены, употребляющие допинг, должны наказываться пожизненной дисквалификацией. По его мнению, с введением данной меры наказания количество допинговых скандалов уменьшилось.

- В настоящее время проводится отличная работа по выявлению спортсменов, употребляющих запрещенные препараты, – цитирует BBC Болта. – Это и является причиной того, что случается допинговых скандалов много. Всегда считал, что спортсмены, попавшиеся на применении допинга, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Таких людей нужно убирать из спорта.