Усэйн Болт: "За употребление допинга нужно дисквалифицировать пожизненно"

Девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт считает, что спортсмены, употребляющие допинг, должны наказываться пожизненной дисквалификацией. По его мнению, с введением данной меры наказания количество допинговых скандалов уменьшилось.
- В настоящее время проводится отличная работа по выявлению спортсменов, употребляющих запрещенные препараты, – цитирует BBC Болта. – Это и является причиной того, что случается допинговых скандалов много. Всегда считал, что спортсмены, попавшиеся на применении допинга, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Таких людей нужно убирать из спорта.
shpasic
ну, если только допинг не случайно попал в организьмъ.
18:13