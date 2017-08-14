Усэйн Болт: "Пока не знаю, буду ли заниматься другими видами спорта"

Ямайский спринтер Усэйн Болт после завершения чемпионата мира-2017 дал прощальную пресс-конференцию. Спортсмен поблагодарил болельщиков и заявил, что больше не вернется на дорожку. Ямайский легкоатлет за свою карьеру завоевал 11 золотых медалей на чемпионатах мира и 8 раз становился олимпийским чемпионом.

- Пока не знаю, буду ли заниматься другими видами спорта, - заявил Болт. - Но это точно будет не футбол. Я с деясти лет на дорожке, и это все, что я знаю. Сейчас мои мысли о том, чтобы расслабиться и выспаться. Благодарю всех, кто переживал за меня. На этом все.