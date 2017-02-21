01:28 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ухов одержал победу в чемпионате России

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В понедельник в зимнем чемпионате России, который проходит в Москве, было разыграно 14 комплектов наград.

Чемпионами России стали Люкман Адамс (тройной прыжок, 17,20), Иван Ухов (прыжки в высоту, 2,32), Георгий Горохов (прыжки с шестом, 5,70), Анастасия Николаева (60 м с/б, 8,15), Константин Шабанов (60 м с/б, 7,67), Екатерина Реньжина (400 м, 52,79), Константин Холмогоров (800 м, 1.47,56), Максим Афонин (толкание ядра, 21,09), Евгения Соловьева (толкание ядра, 17,85), Елена Соколова (прыжки в длину, 6,46), Кристина Хорошева (200 м, 23,62), Константин Петряшов (200 м, 21,21).

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