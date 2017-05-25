Тренер Шубенкова: "Сергей получил американскую визу, но на турнир в Юджин не успеет"

Личный тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов сообщил, что спортсмен получил визу США, но тем не менее не сможет выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине.

На данный момент известно, что Шубенков планирует выступить на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Париже, а также на этапе "Гран-при" ИААФ "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в Остраве.

- Мне только что позвонил Сергей и сказал, что ему сегодня дали американскую визу. Но, к сожалению, мы уже никак на турнир в Юджин не успеем, - приводит ТАСС слова Клевцова. - Теперь встретимся с ним в воскресенье в Новогорске и продолжим подготовку.

В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила Шубенкову выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета до восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место.