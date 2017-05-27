Старший тренер сборной России: "Клишина показала нормальный результат для начала сезона"

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров отметил, что российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала хороший результат на первом для себя старте сезона - этапе "Бриллиантовой лиги". Клишина в пятницу вечером в Юджине заняла четвертое место с результатом 6 метров 70 сантиметров.

- Думаю, Дарья показала нормальный результат для начала летнего сезона, - цитирует "Р-Спорт" Назарова. - Я напомню, что зимой она начинала с результата 6,64, а на чемпионате Европы стала четвертой с результатом 6,84. Поэтому я думаю, что 6,70 - это хороший показатель. 15 июня она выступит (на этапе "Бриллиантовой лиги") в Осло, и мы надеемся, что там она прибавит. Она втягивается в сезон, и это нормальное начало сезона. Это достойный результат.

Да, это не победа, это не попадание в призы, но это хороший результат на престижных соревнованиях, - добавил собеседник агентства. - Будем ждать набора спортивной формы.